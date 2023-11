Les mercredis nature RDV sur l’aire de camping-car de château Château-sur-Allier, 29 novembre 2023, Château-sur-Allier.

Château-sur-Allier,Allier

Chaque dernier mercredi du mois, on vous propose un rendez-vous « nature » avec notre guide naturaliste.

2023-11-29 14:00:00 fin : 2023-11-29 16:00:00. EUR.

RDV sur l’aire de camping-car de château

Château-sur-Allier 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Every last Wednesday of the month, we offer you a « nature » rendez-vous with our naturalist guide

El último miércoles de cada mes, le proponemos una cita con la naturaleza de la mano de nuestro guía naturalista

Jeden letzten Mittwoch im Monat bieten wir Ihnen ein « Natur »-Treffen mit unserem Naturführer an

