Pays d’Art et d’Histoire : Visite artistique « Correspondances ! » Rdv sur la place Martel, 9 août 2023, Martel.

Martel,Lot

Aux hasards des ruelles de Loubressac, vous croiserez une factrice pleine d’élan ! Elle vous emmène pour un voyage entre hier et aujourd’hui, au fil de ses récits, paquets de lettres et déplacements tonifiants.

Avec Adeline Sureau, Cie La Famille Vicenti.

Durée 1h30 environ.

Nombre de places limité, billetterie en ligne sur le site Internet www.pays-vallee-dordogne.com ou dans tous les offices de tourisme de la vallée de la Dordogne (uniquement en journée)ou auprès du guide le jour de la visite.

Rendez-vous place du monument aux morts.

2023-08-09 à 21:00:00 ; fin : 2023-08-09 22:30:00. EUR.

Rdv sur la place du monument aux morts

Martel 46130 Lot Occitanie



As you wander through the narrow streets of Loubressac, you’ll come across a lively postwoman! She’ll take you on a journey between yesterday and today, as she tells stories, packs letters and takes you on invigorating journeys.

With Adeline Sureau, Cie La Famille Vicenti.

Duration approx. 1 h 30.

Limited number of places, tickets available online at www.pays-vallee-dordogne.com or from all Dordogne Valley tourist offices (daytime only), or from the guide on the day of the tour.

Meeting place: place du monument aux morts

Paseando por las callejuelas de Loubressac, se encontrará con una animada cartero Ella le llevará en un viaje del pasado al presente, mientras le cuenta historias, empaqueta cartas y le lleva en estimulantes viajes.

Con Adeline Sureau, Cie La Famille Vicenti.

Duración aprox. 1 hora y media.

Plazas limitadas, entradas disponibles en línea en www.pays-vallee-dordogne.com o en cualquier oficina de turismo del valle del Dordoña (sólo durante el día) o con el guía el día de la visita.

Lugar de encuentro: place du monument aux morts

In den Gassen von Loubressac treffen Sie auf eine Postbotin voller Elan! Sie nimmt Sie mit auf eine Reise zwischen gestern und heute, entlang ihrer Erzählungen, Briefpakete und belebenden Reisen.

Mit Adeline Sureau, Cie La Famille Vicenti.

Dauer ca. 1,5 Stunden.

Begrenzte Anzahl von Plätzen, Kartenverkauf online auf der Website www.pays-vallee-dordogne.com oder in allen Fremdenverkehrsbüros des Dordogne-Tals (nur tagsüber) oder beim Fremdenführer am Tag der Besichtigung.

Treffpunkt: Place du monument aux morts

