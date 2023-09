Cet évènement est passé Fête de la Saint-Fiacre RDV Statue de Saint-Fiacre Avon Catégories d’Évènement: Avon

Seine-et-Marne Fête de la Saint-Fiacre RDV Statue de Saint-Fiacre Avon, 17 septembre 2023, Avon. Fête de la Saint-Fiacre Dimanche 17 septembre, 11h00 RDV Statue de Saint-Fiacre Rendez-vous devant la statue de saint Fiacre rue de la République pour le traditionnel changement de la bouteille, suivi d’une déambulation jusqu’aux pelouses de la Maison dans la Vallée où un apéritif sera offert par la Mairie.

A l’issue de cette fête aura lieu l’éléction des plus beaux chapeaux fleuris avec des prix à la clé ! RDV Statue de Saint-Fiacre 20 rue de la République 77210 Avon Avon 77210 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00 ©Mairie d'Avon

