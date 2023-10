[Visite guidée] Les matériaux de la ville RDV Square Louise Michel Dieppe, 24 novembre 2023, Dieppe.

Chaux, brique, silex, bois ou béton, grès, fer forgé, pourquoi choisit-on certains matériaux plutôt que d’autres ? Contraintes économiques, effets de mode, usages, disponibilité des matériaux, les raisons sont nombreuses. Des luxuriantes hêtraies d’Arques et d’Eawy fournissant l’ossature des maisons à colombage de la ville médiévale aux panneaux de béton préfabriqué de l’après seconde-guerre mondiale, des immenses fours à chaud érigés en 1695 aux pavés de verre plébiscités par l’architecture moderniste, venez découvrir l’histoire des matériaux qui ont fait la ville de Dieppe.

Lime, brick, flint, wood or concrete, sandstone, wrought iron – why do we choose certain materials over others? Economic constraints, fashions, uses, availability of materials – there are many reasons. From the lush beech forests of Arques and Eawy, which provided the framework for the half-timbered houses of the medieval town, to the prefabricated concrete panels of the post-World War II era, from the huge hot-oven kilns erected in 1695 to the glass paving stones favored by modernist architecture, come and discover the history of the materials that have shaped the town of Dieppe

Cal, ladrillo, sílex, madera u hormigón, arenisca, hierro forjado… ¿por qué la gente elige unos materiales en lugar de otros? Hay muchas razones, entre ellas las limitaciones económicas, la moda, el uso y la disponibilidad de los materiales. Desde los frondosos bosques de hayas de Arques y Eawy, que sirvieron de marco a las casas de entramado de madera de la ciudad medieval, hasta los paneles prefabricados de hormigón de la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, desde los enormes hornos calientes construidos en 1695 hasta los adoquines de vidrio preferidos por la arquitectura modernista, venga a descubrir la historia de los materiales que han dado forma a la ciudad de Dieppe

Kalk, Ziegel, Feuerstein, Holz oder Beton, Sandstein, Schmiedeeisen – warum wählt man bestimmte Materialien eher als andere? Wirtschaftliche Zwänge, Modeerscheinungen, Verwendungszwecke, Verfügbarkeit von Materialien – es gibt viele Gründe. Von den üppigen Buchenwäldern von Arques und Eawy, die das Gerüst für die Fachwerkhäuser der mittelalterlichen Stadt bildeten, bis zu den Betonfertigteilen der Nachkriegszeit, von den riesigen Schmelzöfen, die 1695 errichtet wurden, bis zu den Glaspflastersteinen, die von der modernistischen Architektur bevorzugt wurden, entdecken Sie die Geschichte der Materialien, die die Stadt Dieppe geprägt haben

