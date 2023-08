Visite guidée : Valence, « site patrimonial remarquable » – Journées Européennes du Patrimoine RDV square Bonaparte Valence, 16 septembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Le centre ancien de Valence et ses faubourgs sont en cours de classement SPR. Cette visite à deux voix a pour but d’expliquer les enjeux de cette labellisation, reconnaissance de la qualité des monuments et de l’urbanisme et des paysages..

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-16 . .

RDV square Bonaparte

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The old town of Valence and its suburbs are in the process of being classified as an SPR. The aim of this two-voice tour is to explain what is at stake in this designation, which recognizes the quality of the monuments, urban planning and landscapes.

El casco antiguo de Valence y su periferia están en proceso de ser clasificados como SPR. El objetivo de este recorrido a dos voces es explicar lo que está en juego con esta designación, que reconoce la calidad de los monumentos, el urbanismo y los paisajes.

Das alte Zentrum von Valence und seine Vororte werden derzeit als SPR eingestuft. Dieser zweisprachige Rundgang soll die Herausforderungen dieser Auszeichnung erläutern, die eine Anerkennung der Qualität der Denkmäler, der Stadtplanung und der Landschaften darstellt.

