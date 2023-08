Pays d’Art et d’Histoire : Conférence – L’ Art Contemporain dans les Friches Rdv : sera donné à l’inscription Vayrac, 6 octobre 2023, Vayrac.

Les friches sont aujourd’hui considérées comme les réserves foncières des villes ou a contrario des espaces privilégiés pour la biodiversité. Préserver ou reconstruire ? Telle est la question que se poseront nos intervenants.

La peintre Muriel Rodolosse présente le projet du Château du Bois Fleuri, bâtisse de la fin du XIXe siècle ne pouvant être ni restaurée ni détruite. La ville de Lormont, proche de Bordeaux, a eu l’idée audacieuse d’en faire une commande publique à une artiste. Muriel Rodolosse révèle la genèse, la conception et la réalisation de cette œuvre qui se compose de 63 peintures pérennes qui accompagnent le bâtiment dans sa ruine progressive. L’artiste est secondée par Stéphane Peres-dit-Perey, adjoint à la culture de Lormont (33).

En partenariat avec le service culture de Cauvaldor.

Sandra Poignant, responsable du service Patrimoine de Cauvaldor évoquera l’architecture des anciens abattoirs de Vayrac.

Gratuit sur réservation au 06 76 36 93 00.

2023-10-06 18:30:00 fin : 2023-10-06 20:00:00. EUR.

Rdv : sera donné à l’inscription

Today, wastelands are considered to be the land reserves of cities or, conversely, privileged areas for biodiversity. Preserve or rebuild? That’s the question our speakers will be asking.

Painter Muriel Rodolosse presents the Château du Bois Fleuri project, a late 19th-century building that can be neither restored nor destroyed. The town of Lormont, near Bordeaux, came up with the audacious idea of commissioning an artist to paint it. Muriel Rodolosse reveals the genesis, conception and realization of this work, which consists of 63 perennial paintings that accompany the building in its progressive ruin. The artist is assisted by Stéphane Peres-dit-Perey, deputy mayor of Lormont (33).

In partnership with the Cauvaldor cultural department.

Sandra Poignant, head of Cauvaldor?s heritage department, will talk about the architecture of the former abattoirs at Vayrac.

Free on reservation 06 76 36 93 00

Los terrenos baldíos se consideran ahora las reservas de suelo de las ciudades o, a la inversa, zonas privilegiadas para la biodiversidad. ¿Conservar o reconstruir? Esta es la pregunta que se harán nuestros ponentes.

La pintora Muriel Rodolosse presenta el proyecto del Château du Bois Fleuri, un edificio de finales del siglo XIX que no puede ni restaurarse ni destruirse. La ciudad de Lormont, cerca de Burdeos, tuvo la audaz idea de encargar la obra a un artista. Muriel Rodolosse desvela la génesis, el diseño y la realización de esta obra, que consta de 63 pinturas permanentes que acompañan al edificio a medida que va cayendo en ruinas. La artista cuenta con la ayuda de Stéphane Peres-dit-Perey, Director Adjunto de Cultura de Lormont (33).

En colaboración con el departamento cultural de Cauvaldor.

Sandra Poignant, responsable del departamento de patrimonio de Cauvaldor, hablará sobre la arquitectura de los antiguos mataderos de Vayrac.

Gratis con reserva en el 06 76 36 93 00

Brachflächen werden heute als die Landreserven der Städte oder im Gegensatz dazu als privilegierte Räume für die Biodiversität betrachtet. Bewahren oder wieder aufbauen? Diese Frage stellen sich unsere Referenten.

Die Malerin Muriel Rodolosse stellt das Projekt Château du Bois Fleuri vor, ein Gebäude aus dem späten 19. Jahrhundert, das weder restauriert noch zerstört werden kann. Die Stadt Lormont in der Nähe von Bordeaux hatte die gewagte Idee, einen öffentlichen Auftrag an eine Künstlerin zu vergeben. Muriel Rodolosse enthüllt die Entstehung, die Konzeption und die Realisierung dieses Werkes, das aus 63 dauerhaften Gemälden besteht, die das Gebäude in seinem allmählichen Verfall begleiten. Unterstützt wird die Künstlerin von Stéphane Peres-dit-Perey, Kulturdezernent von Lormont (33).

In Partnerschaft mit der Kulturabteilung von Cauvaldor.

Sandra Poignant, Leiterin der Abteilung Kulturerbe von Cauvaldor, wird die Architektur der ehemaligen Schlachthöfe von Vayrac erläutern.

Kostenlos mit Reservierung unter 06 76 36 93 00

