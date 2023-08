Pays d’Art et d’Histoire : Pill’arts de châteaux-Sur les traces d’un trafic RDV sera donné à l’inscription Rocamadour, 30 septembre 2023, Rocamadour.

Rocamadour,Lot

Enquête sur un trafic d’oeuvres d’art sur 4 châteaux : Carennac, Castelnau-Bretenoux, Montal et St Laurent les Tours,

Réservation sur le site du département du Lot :

https://www.eventbrite.fr/o/departement-du-lot-29656374561

A partir de 10 ans.

A vous de jouer pour débusquer un trafiquant d’art sans scrupule. Préparez-vous pour un voyage dans le temps ! une enquête inédite à la rescousse du patrimoine.

Enquête conçue par Roméo Boccara et réalisée en partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux et le Département du Lot.

Une journée ou une ½ journée pour réaliser l’enquête. De 10h à 18h.

Départ des sites de Carennac, Prudhomat, Saint-Laurent-les-Tours, ou Saint-Jean-Lespinasse pour débuter le parcours et l’enquête.

Réservation obligatoire sur le site du Département du Lot : www.lot.fr.

Véhicule nécessaire. 12€ par personne..

2023-09-30 10:00:00 fin : 2023-09-30 18:00:00. 12 EUR.

RDV sera donné à l’inscription

Rocamadour 46110 Lot Occitanie



Investigation into art trafficking in 4 châteaux: Carennac, Castelnau-Bretenoux, Montal and St Laurent les Tours,

Reservations on the Lot department website:

https://www.eventbrite.fr/o/departement-du-lot-29656374561

Ages 10 and up.

It’s up to you to track down an unscrupulous art dealer. Get ready for a trip back in time! An original investigation to save our heritage.

Conceived by Roméo Boccara and carried out in partnership with the Centre des Monuments Nationaux and the Département du Lot.

A day or ½ day to complete the survey. From 10am to 6pm.

Depart from Carennac, Prudhomat, Saint-Laurent-les-Tours or Saint-Jean-Lespinasse to begin the tour and survey.

Reservations required on the Département du Lot website: www.lot.fr.

Vehicle required. 12? per person.

Investigación sobre el tráfico de obras de arte en 4 castillos: Carennac, Castelnau-Bretenoux, Montal y St Laurent les Tours,

Reservas en la web del departamento del Lot:

https://www.eventbrite.fr/o/departement-du-lot-29656374561

Para niños a partir de 10 años.

De ti depende seguir la pista de un marchante de arte sin escrúpulos. Prepárate para un viaje en el tiempo: una investigación original para salvar nuestro patrimonio.

Diseñado por Roméo Boccara y realizado en colaboración con el Centro de Monumentos Nacionales y el Departamento del Lot.

Un día o medio para completar la encuesta. De 10.00 a 18.00 h.

Salida de los lugares de Carennac, Prudhomat, Saint-Laurent-les-Tours o Saint-Jean-Lespinasse para iniciar el recorrido y la investigación.

Reserva obligatoria en la página web del Departamento del Lot: www.lot.fr.

Vehículo obligatorio. 12 por persona.

Ermittlungen zu einem illegalen Handel mit Kunstwerken auf vier Schlössern: Carennac, Castelnau-Bretenoux, Montal und St Laurent les Tours,

Reservierung auf der Website des Departements Lot :

https://www.eventbrite.fr/o/departement-du-lot-29656374561

Ab 10 Jahren.

Es liegt an Ihnen, einen skrupellosen Kunstschmuggler ausfindig zu machen. Bereiten Sie sich auf eine Reise in die Vergangenheit vor! Eine völlig neue Untersuchung zur Rettung des Kulturerbes.

Die Umfrage wurde von Roméo Boccara konzipiert und in Zusammenarbeit mit dem Centre des Monuments Nationaux und dem Département Lot durchgeführt.

Ein Tag oder ein ½ Tag, um die Umfrage durchzuführen. Von 10 Uhr bis 18 Uhr.

Starten Sie in Carennac, Prudhomat, Saint-Laurent-les-Tours oder Saint-Jean-Lespinasse, um den Rundgang und die Untersuchung zu beginnen.

Reservierung auf der Website des Departements Lot erforderlich: www.lot.fr.

Ein Fahrzeug ist erforderlich. 12? pro Person.

