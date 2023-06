Pays d’Art et d’Histoire : visite nocturne aux lampions Rdv sera donné à l’inscription Martel, 17 juillet 2023, Martel.

Martel,Lot

La nuit découvrez un autre visage du patrimoine ! à la lueur des lampions, le guide vous emmène à la rencontre de l’histoire et du patrimoine de la ville.

Durée 1h30 environ.

Nombre de places limité, Inscription obligatoire, billetterie en ligne sur le site Internet www.pays-vallee-dordogne.com ou dans tous les offices de tourisme de la vallée de la Dordogne (uniquement en journée).

Rendez-vous sera donné sur le billet d’inscription ..

2023-07-17 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-17 22:30:00. 6.5 EUR.

Rdv sera donné à l’inscription

Martel 46600 Lot Occitanie



At night, discover a different face of the town’s heritage! By the light of lanterns, the guide takes you on a tour of the town’s history and heritage.

Duration approx. 1h30.

Limited number of places, registration required, online ticketing at www.pays-vallee-dordogne.com or at all Dordogne Valley tourist offices (daytime only).

Meeting point will be indicated on the registration ticket.

Por la noche, descubra una faceta diferente del patrimonio de la ciudad. A la luz de las linternas, el guía le hará descubrir la historia y el patrimonio de la ciudad.

Duración aproximada: 1h30.

Plazas limitadas, inscripción obligatoria, entradas disponibles en línea en www.pays-vallee-dordogne.com o en cualquier oficina de turismo del valle del Dordoña (sólo durante el día).

El punto de encuentro se indicará en el ticket de inscripción.

Entdecken Sie nachts ein anderes Gesicht des Kulturerbes! Im Schein der Laternen führt Sie der Fremdenführer durch die Geschichte und das Kulturerbe der Stadt.

Dauer ca. 1,5 Stunden.

Begrenzte Anzahl an Plätzen, Anmeldung erforderlich, Kartenverkauf online auf der Website www.pays-vallee-dordogne.com oder in allen Fremdenverkehrsbüros des Dordogne-Tals (nur tagsüber).

Treffpunkt wird auf dem Anmeldeticket angegeben .

Mise à jour le 2023-05-31 par VD – Pays Art & Histoire