Paris Librairie Le Divan

Paris

Le mardi 7 septembre 2021

de 19h à 20h30

gratuit

✍️?Soirée avec avec les éditions Anamosa. Venez recharger le sens des mots avec les auteurs des deux derniers ouvrages de la collection “Le mot est faible” des éditions Anamosa : ? “Mérite” d’Annabelle Allouch et “Émancipation” de Federico Tarragoni Les ouvrages de la collection “Le mot est faible” sont courts et incisifs. Ils s’emparent d’un mot dévoyé par la langue au pouvoir, de l’arracher à l’idéologie qu’il sert et à la soumission qu’il commande pour le rendre à ce qu’il veut dire. En présence également de Chloé Pathé, éditrice et fondatrice des éditions Anamosa. Photographie ©Droits Réservés DÉCOUVRIR LES LIVRE ICI–>https://bit.ly/3DpdhKf <-– Pour que cet événement se déroule dans les meilleures conditions, nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire, et que le respect des mesures barrières est indispensable. Photo ©Droits Réservés Animations -> Lecture / Rencontre Librairie Le Divan 203 rue de la Convention Paris 75015

