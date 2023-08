Pays d’Art et d’Histoire : Visite à Deux Voix Patrimoine et Art Contemporain RDV salle St-Martin Souillac, 14 octobre 2023, Souillac.

Souillac,Lot

Patrimoine et art contemporain

Retrouvez Jeanne Moinet, guide-conférencière, et Angeline Marcet, médiatrice culturelle, pour une visite entre architectures d’hier et d’aujourd’hui. La part patrimoniale se fera essentiellement dans Souillac et la part contemporaine dans l’exposition Construction Vivante, à moins qu’il n’existe des ponts entre les deux ?

En partenariat avec le service culture de Cauvaldor.

Durée 1 h 30. rdv salle St-Martin à Souillac

Sur réservation au 06 76 36 93 00

Gratuit..

2023-10-14 15:00:00 fin : 2023-10-14 16:30:00. EUR.

RDV salle St-Martin

Souillac 46200 Lot Occitanie



Heritage and contemporary art

Join guide Jeanne Moinet and cultural mediator Angeline Marcet for a tour of architecture past and present. The heritage part will take place mainly in Souillac, and the contemporary part in the Construction Vivante exhibition, unless there are bridges between the two?

In partnership with the Cauvaldor cultural department.

Duration 1 h 30. rdv salle St-Martin, Souillac

Reservations required on 06 76 36 93 00

Free admission.

Patrimonio y arte contemporáneo

Acompañe a Jeanne Moinet, guía y conferenciante, y a Angeline Marcet, mediadora cultural, en un recorrido por la arquitectura de ayer y de hoy. La parte patrimonial estará principalmente en Souillac y la parte contemporánea en la exposición Construction Vivante, a menos que haya puentes entre ambas..

En colaboración con el departamento cultural de Cauvaldor.

Duración 1 h 30. Punto de encuentro salle St-Martin, Souillac

Con reserva en el 06 76 36 93 00

Entrada gratuita.

Kulturerbe und zeitgenössische Kunst

Treffen Sie sich mit der Fremdenführerin Jeanne Moinet und der Kulturvermittlerin Angeline Marcet zu einem Rundgang zwischen der Architektur von gestern und heute. Der patrimoniale Teil wird hauptsächlich in Souillac stattfinden und der zeitgenössische Teil in der Ausstellung Construction Vivante, es sei denn, es gibt Brücken zwischen den beiden?

In Partnerschaft mit der Kulturabteilung von Cauvaldor.

Dauer: 1,5 Stunden. Treffpunkt: Salle St-Martin in Souillac

Mit Reservierung unter 06 76 36 93 00

Kostenlos.

