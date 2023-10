Après-midi découverte du Site de Lud’O Vive de la Quinzaine d’octobre « Au fil de l’eau » RDV salle des fêtes pour covoiturage Saint-Mathieu, 8 octobre 2023, Saint-Mathieu.

Saint-Mathieu,Haute-Vienne

Lors de la Quinzaine d’Octobre » Au fil de l’eau » organisée par l’association Culture en Tête de Saint Mathieu du 7 au 22 octobre de nombreuses animations vous sont proposées. Au programme du dimanche 8 octobre : découverte (visite et atelier) du Site de Lud’Eau. Au pied de Varaignes, sur les rives du Crochet, venez découvrir un site unique, riche de son patrimoine hydraulique et botanique. Le site dévoile des espèces végétales servant à la fabrication du fil ou de la teinture, témoins de la tradition tisserande de Varaignes. Roues, engrenages, meule, marteau, bélier et noria retracent les multiples utilisations de l’énergie de l’eau. Rendez-vous 14h à la salle des fêtes de Saint Mathieu pour covoiturage. Pensez à réserver ! Retrouvez le programme complet dans les accueils de l’Office de Tourisme Ouest Limousin..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

RDV salle des fêtes pour covoiturage

Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



During the October fortnight « Au fil de l’eau » organized by the association Culture en Tête de Saint Mathieu from October 7 to 22, a number of activities are on offer. On Sunday October 8: visit and workshop at the Lud’Eau site. At the foot of Varaignes, on the banks of the Crochet, come and discover a unique site, rich in hydraulic and botanical heritage. The site reveals plant species used in the manufacture of thread and dye, bearing witness to the weaving tradition of Varaignes. Wheels, gears, millstones, hammers, rams and waterwheels trace the many uses of water power. Meet at 2pm at the Saint Mathieu village hall for car pooling. Don’t forget to book! The full program is available from the West Limousin Tourist Office.

Durante la quincena de octubre « Au fil de l’eau », organizada por la asociación Culture en Tête en Saint Mathieu del 7 al 22 de octubre, se ofrecerá un amplio abanico de actividades. El domingo 8 de octubre: visita y taller en el emplazamiento de Lud’Eau. A los pies de Varaignes, a orillas del Crochet, venga a descubrir un lugar único con un rico patrimonio hidráulico y botánico. El yacimiento revela especies vegetales utilizadas para fabricar hilos o tintes, testigos de la tradición tejedora de Varaignes. Ruedas, engranajes, muelas, martillos, arietes y norias dan testimonio de los múltiples usos de la energía hidráulica. Cita a las 14:00 en el ayuntamiento de Saint Mathieu para compartir coche. No olvide reservar El programa completo está disponible en la Oficina de Turismo del Lemosín Occidental.

Während der Oktoberwoche » Au fil de l’eau », die vom Verein Culture en Tête in Saint Mathieu vom 7. bis 22. Oktober organisiert wird, werden Ihnen zahlreiche Animationen angeboten. Am Sonntag, dem 8. Oktober, steht Folgendes auf dem Programm: Entdeckung (Besuch und Workshop) der Site de Lud’Eau. Am Fuße von Varaignes, an den Ufern des Crochet, können Sie einen einzigartigen Ort entdecken, der reich an Wasserkraft und botanischem Erbe ist. Der Standort enthüllt Pflanzenarten, die zur Herstellung von Garn oder Farbstoffen dienten und von der Webertradition in Varaignes zeugen. Räder, Zahnräder, Mühlstein, Hammer, Widder und Noria erzählen von der vielfältigen Nutzung der Wasserenergie. Wir treffen uns um 14 Uhr am Festsaal von Saint Mathieu, um Fahrgemeinschaften zu bilden. Denken Sie an eine Reservierung! Das vollständige Programm finden Sie in den Empfangsstellen des Office de Tourisme Ouest Limousin.

Mise à jour le 2023-10-03 par OT Ouest Limousin