Jeu de piste street art « Course circuit » ! RDV rue Joffrin Alfortville, 14 juillet 2023, Alfortville.

Jeu de piste street art « Course circuit » ! Vendredi 14 juillet, 14h30 RDV rue Joffrin A partir de 7 ans, Gratuit, sur inscription, prévoir basket, gourde !

D’étranges documents, couverts de symboles indéchiffrables sont découverts dans une vieille armoire électrique, alors que des agents cherchent la source d’une panne électrique qui plonge Alfortville dans le noir… Or, ces mêmes signes étranges apparaissent sur les installations électriques de la ville.

Symboles à déchiffrer, énigmes à résoudre, carte à reconstituer… entremêlés d’œuvres de street art, forment un périple ludique.

Lancés à la recherche d’indices disséminés aux abords des œuvres sur des postes et boitiers électriques, les joueurs arpentent la ville et découvrent treize œuvres originales réalisées sur les postes électriques Enedis en résonance avec l’histoire du jeu.

Une balade ludique et gratuite à travers les rues d’Alfortville à partager en famille ou entre amis.

Des livrets de jeu seront distribués aux joueurs au début du parcours, et seront ensuite disponibles dans les lieux publics de la ville. Deux niveaux sont proposés : un pour les débutants avec un petit parcours d’1h30 et un autre pour les aventuriers avec le parcours complet de 2h.

—

Des départs sont prévus toutes les 30 minutes entre 14h30 et 17h.

RDV rue Joffrin 6 rue Joffrin 94140 Alfortville Alfortville 94140 La Mairie Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « communication@des-ricochets-sur-les-paves.fr »}, {« type »: « email », « value »: « production@des-ricochets-sur-les-paves.fr »}] A 2 min à pieds du RER D (Maisons Alfort Alfortville)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T14:30:00+02:00 – 2023-07-14T17:00:00+02:00

2023-07-14T14:30:00+02:00 – 2023-07-14T17:00:00+02:00

© Stéphanie Viot