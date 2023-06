Jeu de piste street-art « Course circuit » et atelier de customisation de totebag RDV rue Joffrin Alfortville Alfortville Catégories d’Évènement: Alfortville

Val-de-Marne Jeu de piste street-art « Course circuit » et atelier de customisation de totebag RDV rue Joffrin Alfortville, 11 juillet 2023, Alfortville. Jeu de piste street-art « Course circuit » et atelier de customisation de totebag 11 – 25 juillet, les mardis RDV rue Joffrin Gratuit, ouverts aux 7-11 ans, maximum 12 enfants par après-midi, prévoir baskets/chaussures de marche, casquette, gourde ! D’étranges documents, couverts de symboles indéchiffrables sont découverts dans une vieille armoire électrique, alors que des agents cherchent la source d’une panne électrique qui plonge Alfortville dans le noir… Or, ces mêmes signes étranges apparaissent sur les installations électriques de la ville.

Symboles à déchiffrer, énigmes à résoudre, carte à reconstituer… entremêlés d’œuvres de street art, forment un périple ludique à travers les rues d’Alfortville.

Le temps d’une après-midi les enfants mènent l’enquête aux côtés d’un médiateur avant un temps créatif de customisation de totebag aux effigies du jeu ! (l’ensemble de l’activité est en plein air – départ au 6 rue Joffrin 94140 Alfortville – fin de l’atelier 17 rue de Nice 94140 Alfortville)

Un goûter est prévu durant l'après-midi par l'organisateur. RDV rue Joffrin 6 rue Joffrin 94140 Alfortville Alfortville 94140 La Mairie Val-de-Marne Île-de-France

A 2 min à pieds du RER D (Maisons Alfort Alfortville) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T14:00:00+02:00 – 2023-07-11T17:30:00+02:00

