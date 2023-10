Rénovation appartement haussmannien RDV rue du Temple Paris, 13 octobre 2023, Paris.

Rénovation appartement haussmannien 13 – 15 octobre RDV rue du Temple Entrée libre

Visite de 20 min de l’appartement avec l’architecte : explication et commentaires sur les processus de conception et de réalisation, les principales idées architecturales et les vhoix concernant l’usage.

Cet appartement haussmannien se situe dans le 3e arrondissement de Paris, au cœur de la capitale, à proximité immédiate de la place de la République. Situé au 5e étage sur rue, il bénéficie d'un balcon filant, depuis lequel il est possible d'admirer deux figures emblématiques de la ville que sont la statue de la République et la Tour Eiffel.

D’une surface de 103 m², la rénovation de l’appartement a consisté en une restructuration de l’espace et la remise à neuf des éléments le composant. Il est constitué d’une entrée, d’un séjour de 36 m² et de trois belles pièces d’environ 15m² chacune, aménagées en deux chambres et un bureau.

La cuisine ouverte sur le séjour se définit comme un élément fort du projet, permettant de maximiser les sensations spatiales et de lumière. De couleur blanche, il se compose uniquement d’éléments bas et structure l’espace par sa linéarité. Les effets de perspective, qu’il crée au sein de l’espace habité, permettent de maximiser les vues sur l’extérieur, notamment depuis l’entrée où l’on aperçoit le balcon, puis la cime des arbres et le ciel. Un rapport privilégié avec les éléments naturels est ainsi entretenu et permet aux usagers de jouir d’une qualité spatiale propre aux immeubles haussmanniens.

Le caractère résolument épuré de l’espace crée une forme d’abstraction, rendue possible par le travail de la lumière, des couleurs et des contrastes : les surfaces des murs et des plafonds sont travaillées comme les éléments principaux d’apport de lumière indirect qui, de par leur couleur blanche, créent un effet enveloppant amenant de la douceur à l’espace. Cet effet est renforcé par le travail du sol qui, en accueillant l’ensemble des réseaux, a permis de rendre invisible les infrastructures. L’espace ainsi dégagé de toutes contraintes techniques, donne à voir un ensemble homogène, apportant sérénité et calme au regard comme à l’usage. La couleur chaude du bois rend naturellement l’espace chaleureux.

Les détails font également partie du projet. Qu’il s’agisse des moulures qui, en dissimulant la jonction entre le mur et le plafond, offrent de la volupté à l’espace par leur jeu de courbe ; ou encore, les plinthes qui, par leur absence, permettent de marquer une ligne nette de jonction entre les lignes verticales et horizontales, tout en structurant et étirant l’espace.

Il a également été question de réemploi dans ce projet : alors que certains matériaux et équipements existants ont été revendus (permettant ainsi de réduire le volume à déposer à la décharge), des éléments du nouveau projet ont été obtenus via un site dédié au réemploi. Cette stratégie, en s’inscrivant dans un cercle vertueux de l’économie circulaire, a permis de réduire le budget total dédié aux travaux. proche place de la République

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T10:00:00+02:00 – 2023-10-13T16:00:00+02:00

2023-10-15T11:00:00+02:00 – 2023-10-15T17:00:00+02:00

