Les contes aux fenêtres

Mercredi 26 juillet, 20h00
RDV rue du Général Henry
Gratuit

DING DONG
Conte musical par Anne Boutin-Pied et Florent Gâteau,

suivi d’une rencontre avec la conteuse et autrice Un immeuble observe la vie de ses habitants. Il y a ceux qui voient tout, ceux qui ne voient rien, ceux qui parlent tout le temps, ceux qui ne parlent pas. Et puis il y a un appartement vide. Quand une famille de réfugiés arrive ce matin-là pour occuper l’appartement meublé, la vie de l’immeuble est chamboulée. Darine, la petite fille, commence une quête, une épopée qui prendra la journée. Elle veut juste une punaise pour accrocher son nom sous la sonnette. Plusieurs récits s’entremêlent dans cette histoire racontée, chantée, accompagnée à la guitare et à l’alto. RDV rue du Général Henry 7 rue du Général Henrys 75017 Paris Paris 75017 Quartier des Épinettes Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

7 rue du Général Henrys 75017 Paris
Quartier des Épinettes
© Cécile Cayla Boucharel

