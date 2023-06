Les contes aux fenêtres RDV rue du Général Henry Paris, 12 juillet 2023, Paris.

Les contes aux fenêtres Mercredi 12 juillet, 20h00 RDV rue du Général Henry Gratuit

LES GESTES TENDRES

Conte et musique par Guillaume Louis | Danse par Stéphanie Essaouir

Ce spectacle place côte à côte deux histoires : le Conte du Prince serpent et le Lai de l’Ombre de Jean Renard. Dans chaque histoire, nous trouvons un gentilhomme qui ne l’est pas : un prince dévoreur de princesses, et un chevalier indélicat. Dans chaque histoire, nous trouvons une héroïne qui prend la main sur la situation et renverse la triste promesse du destin : elles rétablissent l’ordre et dictent les règles de courtoisie qui transforment le héros et le remettent sur le chemin du geste tendre.

RDV rue du Général Henry 7 rue du Général Henrys 75017 Paris Paris 75017 Quartier des Épinettes Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T20:00:00+02:00 – 2023-07-12T21:30:00+02:00

© Cécile Cayla Boucharel