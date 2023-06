Dans le cadre de Jardins ouverts : A la découverte des libellules RDV : RNR des Seiglats, parking rive gauche de l’Yonne, en amont du pont du 8 mai 1945 Cannes-Écluse, 8 juillet 2023, Cannes-Écluse.

Dans le cadre de Jardins ouverts : A la découverte des libellules Samedi 8 juillet, 14h00 RDV : RNR des Seiglats, parking rive gauche de l’Yonne, en amont du pont du 8 mai 1945

Elles passent devant nous d’un vol léger… ou au contraire, comme des fusées ! Explorez avec nous, le temps d’une sortie, le monde fascinant des libellules.

La Réserve naturelle régionale des Seiglats est un endroit privilégié pour ce groupe d’insectes. Les eaux calmes du plan d’eau et ses rives végétalisées accueillent des nombreuses espèces, dont certaines sont menacées d’extinction dans la région. Nous aborderons les différentes facettes de leur cycle de vie, et apprendrons à les reconnaître. Vous serez également initiés au matériel et techniques que les naturalistes utilisent au quotidien : filet, jumelles, loupe… Rejoignez-nous !

RDV : RNR des Seiglats, parking rive gauche de l'Yonne, en amont du pont du 8 mai 1945 77130 Cannes-Ecluse Cannes-Écluse 77130 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

