« Pour une pluie désor­don­née », concert envi­ron­ne­men­tal de Lauren Tortil Dimanche 17 septembre, 14h00 RDV port de l’Arsenal Lien de réservation à venir

Lauren Tortil – Pour une pluie désor­don­née

Un concert envi­ron­ne­men­tal le long du canal Saint-Martin

Performance inau­gu­rale de l’expo­si­tion « Un·Tuning Together. Pratiquer l’écoute avec Pauline Oliveros »

Pour une pluie désor­don­née est un concert envi­ron­ne­men­tal de Lauren Tortil qui se déroule le long du canal Saint-Martin et se mêle à la poly­pho­nie de la ville. À tra­vers une suc­ces­sion d’appa­ri­tions sono­res éparses – sirè­nes de bateaux, saxo­phone, voix… – exé­cu­tées depuis les rives par des com­pli­ces et com­po­sée en écho au pay­sage sonore du canal, cette per­for­mance est une invi­ta­tion à déjouer nos per­cep­tions et décen­trer nos sens. À bord de l’Arletty ou depuis les berges, tendez l’oreille et lais­sez-vous sur­pren­dre par ce qui opère sous la sur­face de l’audi­ble. Au fil de l’eau, le temps d’une après-midi, l’expé­rience déploie un contexte sin­gu­lier d’écoute pour exer­cer col­lec­ti­ve­ment notre atten­tion à l’envi­ron­ne­ment urbain. La par­ti­tion de ce concert s’ins­pire d’un extrait du Journal de Virginia Woolf dans lequel elle décrit les impacts d’une averse sur un bassin. À la manière d’un rite ini­tia­ti­que, cette com­po­si­tion résonne ainsi comme un appel à la pluie.

Embarquement : 14h, au Port de l’Arsenal, Paris 12ème

Débarquement : 17h, au parc de la Villette, Paris 19eme

Le nombre de places à bord est limité mais la per­for­mance est aussi acces­si­ble depuis les quais.

Gratuit, réser­va­tion obli­ga­toire → Lien de réser­va­tion à venir

Avec la com­pli­cité des navi­gant·es rési­dent·es au Port de l’Arsenal et de la Halte de la Villette, de Pierre Thévenin (saxo­pho­niste), de Claire Serres avec la cho­rale Sirène Song, d’Aymeric de Tapol (com­po­si­teur), de Jérémy Barrault (gra­phiste) et Simon Ripoll-Hurier (cap­ta­tion vidéo).

Cette per­for­mance prend place dans le cadre du pro­gramme de Bétonsalon « Oreilles au soleil » sou­tenu par la Drac Île-de-France, à l’occa­sion de l’Odyssée avec Petit Bain et des Journées Européennes du Patrimoine 2023. Elle est réa­li­sée en co-pro­duc­tion avec *Duuu radio dans le cadre du dis­po­si­tif Artistes et Sportifs Associés de la Ville de Paris 2023 ; et en col­la­bo­ra­tion avec la société Canauxrama. Lauren Tortil a reçu le sou­tien de l’ADAGP pour l’aide à la cap­ta­tion.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

