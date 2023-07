Bivouac et randonnée naturaliste Rdv pont des gorges vers Bouvières Bouvières, 20 juillet 2023, Bouvières.

Bouvières,Drôme

Bivouac orienté randonnée naturaliste avec un penchant botanique. Rdv pont des gorges vers Bouvières le jeudi 20 juillet à 10h, retour le lendemain à 10h..

2023-07-20 10:00:00 fin : 2023-07-21 10:00:00. EUR.

Rdv pont des gorges vers Bouvières

Bouvières 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Nature-oriented bivouac with a botanical slant. Meeting point Pont des Gorges towards Bouvières on Thursday July 20 at 10 a.m., return the next day at 10 a.m.

Vivac basado en paseos por la naturaleza con un enfoque botánico. Punto de encuentro Pont des Gorges en dirección a Bouvières el jueves 20 de julio a las 10h, regreso al día siguiente a las 10h.

Biwak, das auf naturalistische Wanderungen mit einer botanischen Vorliebe ausgerichtet ist. Treffpunkt: Brücke über die Schlucht nach Bouvières am Donnerstag, den 20. Juli um 10 Uhr, Rückkehr am nächsten Tag um 10 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-10 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux