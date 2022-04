RDV Plein Air -Visite au crépuscule des serres d’élevage de la ferme aux escargots Épreville Épreville Catégories d’évènement: Épreville

Épreville Seine-Maritime Épreville L’escargot, ce petit mollusque intrigant… La Ferme aux Escargots vous propose de découvrir cette « bête à cornes » si sympathique. Romain Sauvaire vous propose une visite totalement inédite de la ferme aux escargots située à Epreville.

Vous profiterez de l’ambiance sonore offerte par ces « bêtes à cornes » dans les serres d’élevage au crépuscule. Laissez-vous raconter l’escargot comme vous ne l’avez jamais vu : sa naissance, sa croissance ou encore sa cuisine très spécifique. Une dégustation vous sera proposée en fin de visite. À coup sûr un agréable moment à passer en famille ! Conditions de l’évènement :

– Durée de la visite : 1h15 à 1h30.

– Nombre minimum de participants : 10, en dessous la visite ne pourra pas avoir lieu.

– Le prix comprend la visite commentée et la dégustation d’un verre de cidre ou jus de pomme, 1 morceau de cake et 2 croquilles d’escargots.

– Le prix ne comprend pas le transport jusqu’à Epreville (commune située à 7km de Fécamp). Réservation sur https://boutique.fecamptourisme.com/rdv-en-plein-air-fecamp-tourisme Une question ? Envoyez un mail à rdv@fecamptourisme.com L’escargot, ce petit mollusque intrigant… La Ferme aux Escargots vous propose de découvrir cette « bête à cornes » si sympathique. Romain Sauvaire vous propose une visite totalement inédite de la ferme aux escargots située à Epreville.

