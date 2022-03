RDV Plein Air – Sortie en mer contée avec la compagnie La Belle Envolée Fécamp, 13 avril 2022, Fécamp.

RDV Plein Air – Sortie en mer contée avec la compagnie La Belle Envolée Fécamp

2022-04-13 16:00:00 – 2022-04-13

Fécamp Seine-Maritime

À bord d’un vieux gréement fécampois, découvrez lors de cette sortie en mer contée, quelques légendes marines et territoriales liées à la côte d’Albâtre et à Fécamp…

Hélène Pesquet, conteuse, comédienne et autrice, est fondatrice de la compagnie La Belle Envolée.

Du jeu théâtral au service de l’Histoire, des personnes d’hier et d’aujourd’hui, de la littérature, des mots et des écritures, du talent des autrices et auteurs qu’il est bon d’honorer, voici ce qui caractérise cette compagnie.

À bord d’un vieux gréement fécampois, Hélène vous raconte pendant la sortie en mer quelques légendes marines et territoriales liées à la côte d’Albâtre et à Fécamp.

Conditions de l’évènement :

– Durée 2h00.

– En cas de mauvaise météo, le rendez-vous sera annulé.

– Nombre minimum de participants : 20, en dessous, la sortie ne pourra pas avoir lieu.

Réservation sur https://boutique.fecamptourisme.com/rdv-en-plein-air-fecamp-tourisme

Une question ? Envoyez un mail à rdv@fecamptourisme.com

À bord d’un vieux gréement fécampois, découvrez lors de cette sortie en mer contée, quelques légendes marines et territoriales liées à la côte d’Albâtre et à Fécamp…

Hélène Pesquet, conteuse, comédienne et autrice, est fondatrice de la compagnie…

rdv@fecamptourisme.com +33 2 35 28 84 62 https://boutique.fecamptourisme.com/rdv-en-plein-air-fecamp-tourisme/sortie-en-mer-contee-avec-la-belle-envolee

À bord d’un vieux gréement fécampois, découvrez lors de cette sortie en mer contée, quelques légendes marines et territoriales liées à la côte d’Albâtre et à Fécamp…

Hélène Pesquet, conteuse, comédienne et autrice, est fondatrice de la compagnie La Belle Envolée.

Du jeu théâtral au service de l’Histoire, des personnes d’hier et d’aujourd’hui, de la littérature, des mots et des écritures, du talent des autrices et auteurs qu’il est bon d’honorer, voici ce qui caractérise cette compagnie.

À bord d’un vieux gréement fécampois, Hélène vous raconte pendant la sortie en mer quelques légendes marines et territoriales liées à la côte d’Albâtre et à Fécamp.

Conditions de l’évènement :

– Durée 2h00.

– En cas de mauvaise météo, le rendez-vous sera annulé.

– Nombre minimum de participants : 20, en dessous, la sortie ne pourra pas avoir lieu.

Réservation sur https://boutique.fecamptourisme.com/rdv-en-plein-air-fecamp-tourisme

Une question ? Envoyez un mail à rdv@fecamptourisme.com

Fécamp

dernière mise à jour : 2022-03-07 par