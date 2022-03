RDV Plein Air – Excursion en trottinette électrique de Ganzeville à l’Écomusée de la Pomme et du Cidre Ganzeville, 25 avril 2022, Ganzeville.

RDV Plein Air – Excursion en trottinette électrique de Ganzeville à l’Écomusée de la Pomme et du Cidre Rue Fernand Feron Parking derrière l’église de Ganzeville Ganzeville

2022-04-25 08:30:00 – 2022-04-25 Rue Fernand Feron Parking derrière l’église de Ganzeville

Ganzeville Seine-Maritime Ganzeville

Trott N’ride et Wolftrott vous proposent de vous aventurer en trottinette électrique sur les chemins du pays de Caux, le long de la rivière la Ganzeville et de partir à la rencontre d’un producteur de cidre local à Bretteville-du-Grand-Caux qui vous fera une visite de son exploitation et déguster son cidre ou son jus de pomme.

Grimpez sur des e-trottinettes et venez découvrir les charmes de notre nature et de notre patrimoine de manière atypique tout en vous amusant. Un voyage dans le respect de l’environnement et sans nuisance sonore pour la préservation des éléments naturels que vous explorez.

Conditions de l’évènement :

– Sortie accompagnée, durée 3h30, interdite au moins de 12 ans.

– Rendez-vous à 8h30 sur le parking derrière l’église de Ganzeville.

Pour un maximum de sécurité et de confort, vous serez initiés pendant une quinzaine de minutes. Les accompagnateurs s’adapteront au niveau de chacun, pour que vous puissiez profiter au mieux de votre balade.

– Sacs à dos interdits.

– Itinéraire emprunté : chemins et petites routes de campagne, maximum 25 km/h.

– Bonnes conditions physiques, tenues adaptées, chaussures fermées.

– Nombre minimum de participants : 5, en dessous la balade ne pourra pas avoir lieu.

Réservation sur https://boutique.fecamptourisme.com/rdv-en-plein-air-fecamp-tourisme

Une question ? Envoyez un mail à rdv@fecamptourisme.com

Trott N’ride et Wolftrott vous proposent de vous aventurer en trottinette électrique sur les chemins du pays de Caux, le long de la rivière la Ganzeville et de partir à la rencontre d’un producteur de cidre local à Bretteville-du-Grand-Caux qui vous…

rdv@fecamptourisme.com +33 2 35 28 84 62 https://boutique.fecamptourisme.com/rdv-en-plein-air-fecamp-tourisme/excursion-en-trottinette-electrique

Rue Fernand Feron Parking derrière l’église de Ganzeville Ganzeville

dernière mise à jour : 2022-03-07 par