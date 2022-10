RDV Plein Air -Balade théâtralisée de Valmont / dégustation de cidre et pommeau chez le caviste Vinifolies Valmont Valmont Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Seine-Maritime Plongez au cœur de l’Histoire et du patrimoine avec Touches d’Histoire !

Partez pour une visite théâtralisée de Valmont. Votre guide, un personnage haut en couleur, s’intéressera à l’histoire de son abbaye, aux anecdotes liées à son château, à l’architecture de son église, aux richesses de sa rivière et de son vivier, mais aussi à l’allure pittoresque de ses ruelles, typiques du Pays de Caux. Les anecdotes et l’humour se mêlent aux contenus historiques pour une visite dynamique, accessible et conviviale.

Emilie, caviste de la commune, vous proposera une dégustation en fin de visite. Conditions de l’évènement :

– Durée 2h30.

– Rendez-vous devant la mairie de Valmont.

– Nombre minimum de participants : 15, en dessous la balade ne pourra pas avoir lieu.

– Prévoir des chaussures adaptées.

– Marche sur du plat.

– Le prix comprend la balade théâtralisée et la dégustation d’une heure environ de 2 cidres et/ou poiré ainsi qu’un pommeau, accompagnées de fromage et bouchée sucrée locale.

Réservation sur https://boutique.fecamptourisme.com/rdv-en-plein-air-fecamp-tourisme Une question ? Envoyez un mail à rdv@fecamptourisme.com

