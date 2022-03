RDV Plein Air -Balade théâtralisée à Yport / Dégustation à la ferme du Clos Corot Yport, 30 avril 2022, Yport.

RDV Plein Air -Balade théâtralisée à Yport / Dégustation à la ferme du Clos Corot l’Office de Tourisme d’Yport Rue Alfred Nunes Yport

2022-04-30 14:30:00 – 2022-04-30 l’Office de Tourisme d’Yport Rue Alfred Nunes

Yport Seine-Maritime Yport

Plongez au cœur de l’Histoire et du patrimoine avec Touches d’Histoire.

Partez pour une visite théâtralisée d’Yport à la ferme du Clos Corot située à Criquebeuf en Caux.

Un personnage haut en couleur vous emmène à la rencontre des éléments de patrimoine d’Yport. Il s’intéressera à l’histoire de cet ancien petit village de pêcheurs devenu une cité balnéaire attirant de nombreux artistes. Les anecdotes et l’humour se mêlent aux contenus historiques pour une visite dynamique, accessible et conviviale.

Une dégustation de produits locaux vous sera proposée à la ferme.

Conditions de l’évènement :

– Durée 2h00

– Rendez-vous devant l’Office de Tourisme d’Yport.

– Nombre minimum de participants : 15, en dessous à la balade ne pourra pas avoir lieu.

– Prévoir des chaussures adaptées.

– Marche dans Yport sur du plat et montée importante pour rejoindre la ferme sur le plateau (2 km).

– Le prix comprend la balade théâtralisée et la dégustation (tartine de confiture ou fromage + 1 verre de cidre).

– Le prix ne comprend pas le transport jusqu’à Yport (commune située à 7km de Fécamp) et le retour à Yport depuis la ferme (retour libre).

Réservation sur https://boutique.fecamptourisme.com/rdv-en-plein-air-fecamp-tourisme

Une question ? Envoyez un mail à rdv@fecamptourisme.com

+33 2 35 28 84 62

l’Office de Tourisme d’Yport Rue Alfred Nunes Yport

