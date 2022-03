RDV Plein Air – Balade sensorielle sur les pas de Sissi avec Sandrine Pérégrine Sassetot-le-Mauconduit, 27 avril 2022, Sassetot-le-Mauconduit.

RDV Plein Air – Balade sensorielle sur les pas de Sissi avec Sandrine Pérégrine l’Office de Tourisme de Sassetot-le-Mauconduit 10 Rue des Fusillés du 10 Juin 1940 Sassetot-le-Mauconduit

2022-04-27 09:00:00 – 2022-04-27 l’Office de Tourisme de Sassetot-le-Mauconduit 10 Rue des Fusillés du 10 Juin 1940

Sassetot-le-Mauconduit Seine-Maritime Sassetot-le-Mauconduit

Sandrine Laurent, guide, conteuse et animatrice d’atelier d’écriture vous emmène pour une balade multi-sensorielle interactive et ludique sur les pas de Sissi à Sassetot-le-Mauconduit. Vous serez replacé au centre de l’histoire et explorerez le patrimoine dans toutes ses dimensions.

Avec votre corps, vous allez expérimenter, grâce à des objets insolites, le patrimoine qui vous entoure. Sandrine devient alors pilote de jeux sensoriels pour apporter un regard décalé sur notre patrimoine, créer la surprise et l’émerveillement.

Ouvrir les sens, observer, ressentir, dessiner, goûter…pour vous offrir une immersion totale et un regard neuf sur notre patrimoine. Les thèmes abordés seront l’architecture balnéaire, l’impressionnisme, la mode des bains de mer et l’impératrice Sissi.

Conditions de l’évènement :

– Durée 3h00.

– Rendez-vous devant l’Office de Tourisme de Sassetot-le-Mauconduit.

– Nombre minimum de participants : 10, en dessous la balade ne pourra pas avoir lieu.

– Prévoir des chaussures adaptées.

– Dénivelé important – 1h30 de marche (45 min pour descendre aux Petite Dalles + 45 min pour remonter) et 1h30 d’animation.

– Le prix ne comprend pas le transport jusqu’à Sassetot-le-Mauconduit (commune située à 14km de Fécamp).

Réservation sur https://boutique.fecamptourisme.com/rdv-en-plein-air-fecamp-tourisme

Une question ? Envoyez un mail à rdv@fecamptourisme.com

Sandrine Laurent, guide, conteuse et animatrice d’atelier d’écriture vous emmène pour une balade multi-sensorielle interactive et ludique sur les pas de Sissi à Sassetot-le-Mauconduit. Vous serez replacé au centre de l’histoire et explorerez le…

rdv@fecamptourisme.com +33 2 35 28 84 62 https://boutique.fecamptourisme.com/rdv-en-plein-air-fecamp-tourisme/balade-sensorielle-sur-les-pas-de-sissi

Sandrine Laurent, guide, conteuse et animatrice d’atelier d’écriture vous emmène pour une balade multi-sensorielle interactive et ludique sur les pas de Sissi à Sassetot-le-Mauconduit. Vous serez replacé au centre de l’histoire et explorerez le patrimoine dans toutes ses dimensions.

Avec votre corps, vous allez expérimenter, grâce à des objets insolites, le patrimoine qui vous entoure. Sandrine devient alors pilote de jeux sensoriels pour apporter un regard décalé sur notre patrimoine, créer la surprise et l’émerveillement.

Ouvrir les sens, observer, ressentir, dessiner, goûter…pour vous offrir une immersion totale et un regard neuf sur notre patrimoine. Les thèmes abordés seront l’architecture balnéaire, l’impressionnisme, la mode des bains de mer et l’impératrice Sissi.

Conditions de l’évènement :

– Durée 3h00.

– Rendez-vous devant l’Office de Tourisme de Sassetot-le-Mauconduit.

– Nombre minimum de participants : 10, en dessous la balade ne pourra pas avoir lieu.

– Prévoir des chaussures adaptées.

– Dénivelé important – 1h30 de marche (45 min pour descendre aux Petite Dalles + 45 min pour remonter) et 1h30 d’animation.

– Le prix ne comprend pas le transport jusqu’à Sassetot-le-Mauconduit (commune située à 14km de Fécamp).

Réservation sur https://boutique.fecamptourisme.com/rdv-en-plein-air-fecamp-tourisme

Une question ? Envoyez un mail à rdv@fecamptourisme.com

l’Office de Tourisme de Sassetot-le-Mauconduit 10 Rue des Fusillés du 10 Juin 1940 Sassetot-le-Mauconduit

dernière mise à jour : 2022-03-09 par