Fécamp Seine-Maritime Venez découvrir les oiseaux de notre belle destination avec notre guide naturaliste Natterra ! Partez à vélo le long de la Véloroute du lin afin de découvrir les oiseaux habitant le long de la rivière de la Valmont.

Votre itinéraire sera jalonné d’étangs, de boisements et de prairies humides.

Un excellent prétexte pour faire cette balade ! Un naturaliste équipé d’une longue-vue vous accompagne et commente vos découvertes. Conditions de l’évènement :

– Durée 1h30.

– Le rendez-vous est fixé le long de la Véloroute du Lin (croisement Route de la Vallée à Fécamp) au bord du lac de la Ballastière.

– Prévoir une tenue adaptée, casque et gilet fluo.

