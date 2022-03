RDV Plein Air – Atelier Mangeoire à oiseaux Goderville Goderville Catégories d’évènement: Goderville

Goderville Seine-Maritime Dans cet atelier spécial enfant, apprenez à construire votre propre mangeoire à oiseau avec des matériaux réutilisés ! Laurie vous donne rendez-vous au Nichoir, situé dans une ferme à Goderville. Véritable écrin de verdure, il s’agit du lieu idéal pour ces ateliers. Laurie, votre animatrice, est très sensible à l’écologie. Elle créée en 2018 “Kids Ecolo Animations”, une microentreprise qui se donne pour mission de sensibiliser les enfants aux enjeux écologiques de façon ludique et créative ! Elle s’attache à prendre le temps, respirer, favoriser le lien à la nature, proposer des animations où tout le monde s’amuse avec des créations Zéro Déchet à ramener chez soi. Atelier Mangeoire à oiseaux :

– > Samedi 23 Avril à 14h30

– > Samedi 27 août à 14h30 Conditions de l’évènement :

– Durée 1h00.

