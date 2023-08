Visite guidée : Belles façades du centre ancien : entretenir, conserver, restaurer… – Journées Européennes du Patrimoine RDV place Porte Neuve Valence, 17 septembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Entre boulevards et centre ancien, ce parcours original invite à observer les façades qui font tout le charme du centre-ville de Valence..

2023-09-17 10:00:00 fin : 2023-09-17 . .

RDV place Porte Neuve

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Between the boulevards and the old town center, this original itinerary invites you to observe the facades that make up the charm of Valence’s city center.

Entre los bulevares y el casco antiguo, este original recorrido le invita a contemplar las fachadas que conforman el encanto del centro de Valence.

Zwischen Boulevards und Altstadt lädt dieser originelle Rundgang dazu ein, die Fassaden zu betrachten, die den Charme der Innenstadt von Valence ausmachen.

Mise à jour le 2023-08-26 par Valence Romans Tourisme