Visite guidée à travers la ville 16 et 17 septembre RDV Place Penkridge – Ablon-sur-Seine sur inscription

Une guide conférencière vous entraînera dans une balade inédite à travers le patrimoine et l’histoire de votre ville. Inscrivez-vous dès à présent à l’une des deux sessions des 16 et 17 septembre. Le parcours alliera lieux historiques et anecdotes à travers l’Ablon d’hier mais également la ville d’aujourd’hui. Sur inscription à l’Espace Alain Poher. Durée : 2h

Samedi : 14h-16h

Dimanche : 11h-13h

Départ rue du Bac place Penkridge. Pour vous inscrire : accueil de l’Espace AlainPoher ou accueil de la Mairie. Les groupes sont limités à 20 personnes, alors n’attendez pas ! Nous vous attendons avec l’équipe des visites guidées et nous vous promettons de de vous faire découvrir de nombreux sites chargés d’histoire et de patrimoine.

RDV Place Penkridge – Ablon-sur-Seine 26 rue du Bac 94480 Ablon-sur-Seine Ablon-sur-Seine 94480 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 45 97 53 11 »}] https://patrimoineablonais.webnode.fr/ La place Penkridge fait référence au jumelage de la ville d’Ablon-sur-Seine avec la ville de Penkridge en Angleterre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T13:00:00+02:00

