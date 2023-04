Spectacle déambulation « Sans domicile fixe » par le collectif Arc en Terre RDV place Honoré-Daumier Valmondois Catégories d’Évènement: Val-d'Oise

Valmondois

Spectacle déambulation « Sans domicile fixe » par le collectif Arc en Terre RDV place Honoré-Daumier, 3 juin 2023, Valmondois. Spectacle déambulation « Sans domicile fixe » par le collectif Arc en Terre 3 et 4 juin RDV place Honoré-Daumier Suivez le collectif Arc en terre dans un spectacle déambulation tout en poésie, à travers les jardins RDV place Honoré-Daumier 28 Grande Rue 95760 Valmondois Valmondois 95760 Val-d’Oise Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T15:30:00+02:00

2023-06-04T17:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:30:00+02:00 gwenuguen@gmail.com

Détails Catégories d’Évènement: Val-d'Oise, Valmondois Autres Lieu RDV place Honoré-Daumier Adresse 28 Grande Rue 95760 Valmondois Ville Valmondois Departement Val-d'Oise Age max 99 Lieu Ville RDV place Honoré-Daumier Valmondois

RDV place Honoré-Daumier Valmondois Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valmondois/

Spectacle déambulation « Sans domicile fixe » par le collectif Arc en Terre RDV place Honoré-Daumier 2023-06-03 was last modified: by Spectacle déambulation « Sans domicile fixe » par le collectif Arc en Terre RDV place Honoré-Daumier RDV place Honoré-Daumier 3 juin 2023 RDV place Honoré-Daumier Valmondois Valmondois

Valmondois Val-d'Oise