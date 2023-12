Sortie nature RDV place de l’église Tercis-les-Bains, 4 décembre 2023, Tercis-les-Bains.

Tercis-les-Bains,Landes

Découvrez un site naturel exceptionnel, classé Réserve Naturelle Régionale Géologique. Un parcours guidée de 2h proposé par le CPIE Seignanx et Adour..

2024-06-06 fin : 2024-06-06 . EUR.

RDV place de l’église

Tercis-les-Bains 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



Discover an exceptional natural site, classified as a Regional Geological Nature Reserve. A 2-hour guided tour offered by the CPIE Seignanx et Adour.

Descubra un sitio natural excepcional, clasificado como Reserva Natural Geológica Regional. Una visita guiada de 2 horas ofrecida por el CPIE Seignanx et Adour.

Entdecken Sie einen außergewöhnlichen Naturstandort, der als regionales geologisches Naturreservat eingestuft wurde. Ein zweistündiger geführter Rundgang, der vom CPIE Seignanx et Adour angeboten wird.

Mise à jour le 2023-11-29 par OT Grand Dax