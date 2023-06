RENDEZ-VOUS À LA FERME RDV place de l’église à 14h15 Écorpain, 20 juillet 2023, Écorpain.

Écorpain,Sarthe

La ferme Les Deux Sabots est une ferme qui accueille petits et grands. A travers de nombreuses activités et ateliers, on y découvre l’activi- té laitière et la vie à la ferme. Un lieu reposant avec des agriculteurs passionnés. Rendez-vous place de l’église à Ecorpain à 14h15.

RDV place de l’église à 14h15

Écorpain 72120 Sarthe Pays de la Loire



Les Deux Sabots is a farm that welcomes young and old. Through numerous activities and workshops, you can discover the dairy business and life on the farm. A relaxing place with passionate farmers. Meeting point at the church square in Ecorpain at 2:15 pm

Les Deux Sabots es una granja que acoge a grandes y pequeños. A través de una amplia gama de actividades y talleres, podrá aprenderlo todo sobre la ganadería lechera y la vida en la granja. Un lugar relajante con granjeros apasionados. Lugar de encuentro: place de l’église, Ecorpain, 14.15 h

Der Bauernhof Les Deux Sabots ist ein Bauernhof, der Groß und Klein willkommen heißt. In zahlreichen Aktivitäten und Workshops lernen Sie die Milchwirtschaft und das Leben auf dem Bauernhof kennen. Ein erholsamer Ort mit leidenschaftlichen Landwirten. Treffpunkt: Place de l’église in Ecorpain um 14.15 Uhr

