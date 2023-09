Visite guidée « Promenade le long des canaux de Châteauvert » RDV Place de la Paix Valence, 8 octobre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Un important réseau de canaux et de ruisseaux traverse et agrémente différents quartiers de Valence, dont celui de Châteauvert..

2023-10-08 14:30:00 fin : 2023-10-08 . EUR.

RDV Place de la Paix

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



An extensive network of canals and streams crosses and embellishes various districts of Valence, including Châteauvert.

Una importante red de canales y arroyos atraviesa y embellece varios barrios de Valence, entre ellos Châteauvert.

Ein großes Netz von Kanälen und Bächen durchzieht und schmückt verschiedene Stadtteile von Valence, darunter auch Châteauvert.

Mise à jour le 2023-09-27 par Valence Romans Tourisme