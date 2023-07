Découverte de la Basilique et des villas (Sur réservation) RDV Place Aliénor d’Aquitaine Soulac-sur-Mer, 7 mars 2023, Soulac-sur-Mer.

Soulac-sur-Mer,Gironde

Une visite incontournable de Soulac-sur-Mer pour découvrir cet édifice, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et regorgeant d’histoires et d’anecdotes. La visite continue à travers les rues de la ville à la rencontre des villas de la belle époque plus surprenantes les unes que les autres.

Mardi à 11h et jeudi à 14h30 de mars à juin, septembre et octobre

Lundi et jeudi à 17h30 en juillet et août

Durée : 1h30

7€/adulte et 4€/enfant de 6 à 12 ans

Départ place de la Basilique.

Sur réservation au 05 56 73 29 36..

2023-03-07 fin : 2023-03-07 12:30:00. EUR.

RDV Place Aliénor d’Aquitaine

Soulac-sur-Mer 33780 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A must-see visit to Soulac-sur-Mer to discover this building, listed as a UNESCO World Heritage Site and full of stories and anecdotes. The visit continues through the streets of the city to meet the villas of the belle époque, each more surprising than the other.

Tuesday at 11am and Thursday at 2:30pm from March to June, September and October

Monday and Thursday at 5:30 pm in July and August

Duration : 1h30

7/adult and 4/child from 6 to 12 years old

Departure from the Basilica square.

On reservation at 05 56 73 29 36.

Una visita obligada a Soulac-sur-Mer para descubrir este edificio, Patrimonio Mundial de la UNESCO, lleno de historias y anécdotas. La visita continúa por las calles de la ciudad para conocer las villas de la belle époque, cada una más sorprendente que la anterior.

Martes a las 11.00 h y jueves a las 14.30 h de marzo a junio, septiembre y octubre

Lunes y jueves a las 17.30 h en julio y agosto

Duración: 1h30

7 por adulto y 4 por niño de 6 a 12 años

Salida desde la plaza de la Basílica

Con reserva en el 05 56 73 29 36.

Ein unumgänglicher Besuch in Soulac-sur-Mer, um dieses Gebäude zu entdecken, das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört und voller Geschichten und Anekdoten steckt. Die Besichtigung geht weiter durch die Straßen der Stadt, um die Villen der Belle Epoque zu treffen, von denen eine überraschender ist als die andere.

Dienstag um 11 Uhr und Donnerstag um 14.30 Uhr von März bis Juni, September und Oktober

Montag und Donnerstag um 17:30 Uhr im Juli und August

Dauer: 1,5 Std

7?/Erwachsener und 4?/Kind von 6 bis 12 Jahren

Start Place de la Basilique.

Auf Reservierung unter 05 56 73 29 36.

Mise à jour le 2023-04-27 par OT Médoc Atlantique