[Visite guidée] Dieppe pendant la Grande Guerre (1914-1918) RDV Parvis de l’Hôtel de Ville Dieppe, 10 novembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

À l’occasion des célébrations du centenaire de l’armistice, découvrez la vie quotidienne à Dieppe entre 1914 et 1918. Mobilisation, pénurie alimentaire ou encore réquisition de bâtiments pour soigner les blessés feront partie des thèmes abordés lors de cette visite. Des photographies d’époque et des extraits d’articles de presse vous permettront de mieux appréhender l’histoire de Dieppe.

– Réservation obligatoire -.

2023-11-10 15:00:00 fin : 2023-11-10 . .

RDV Parvis de l’Hôtel de Ville

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



To mark the centenary of the Armistice, take a look at daily life in Dieppe between 1914 and 1918. Mobilization, food shortages and the requisitioning of buildings to care for the wounded are just some of the topics covered on this tour. Period photographs and excerpts from press articles will give you a better understanding of Dieppe’s history.

– Reservations required

Con motivo del centenario del armisticio, descubra la vida cotidiana en Dieppe entre 1914 y 1918. La movilización, la escasez de alimentos o la requisición de edificios para atender a los heridos son algunos de los temas tratados en esta visita. Fotografías de época y extractos de artículos de prensa le permitirán comprender mejor la historia de Dieppe.

– Imprescindible reservar

Anlässlich der Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag des Waffenstillstands erfahren Sie mehr über das Alltagsleben in Dieppe zwischen 1914 und 1918. Die Mobilisierung, die Lebensmittelknappheit und die Beschlagnahmung von Gebäuden zur Behandlung von Verwundeten sind nur einige der Themen, die bei diesem Rundgang angesprochen werden. Zeitgenössische Fotografien und Auszüge aus Zeitungsartikeln geben Ihnen einen besseren Einblick in die Geschichte von Dieppe.

– Reservierung erforderlich –

Mise à jour le 2023-09-29 par Normandie Tourisme / Attitude Manche