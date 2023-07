[Visite Expresso] L’église Saint-Jacques RDV parvis de l’église Saint-Jacques Dieppe, 7 juillet 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Entamé sous Richard Cœur de Lion, le chantier de l’église Saint-Jacques s’achève à l’époque des grandes explorations. De ses arcs-boutants médiévaux à sa fascinante frise sculptée qui met en scène les peuples rencontrés par les navigateurs dieppois de la Renaissance, une demi-heure pour s’initier à l’histoire de ce bâtiment.

→ Le principe des visites expresso : Pendant votre pause déjeuner, un guide Dieppe Ville d’Art et d’Histoire vous dévoile un moment de l’histoire de Dieppe. A l’issue de la visite (30 minutes) et pour prolonger les échanges avec le guide, le thé ou café tirés du thermos vous sont offerts !.

2023-07-07 12:45:00 fin : 2023-07-07 13:15:00. .

RDV parvis de l’église Saint-Jacques

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Begun under Richard C?ur de Lion, the construction of Saint-Jacques church was completed in the era of the great explorations. From its medieval flying buttresses to its fascinating sculpted frieze depicting the peoples encountered by Dieppe’s Renaissance navigators, take half an hour to discover the history of this building.

? The principle behind expresso visits: During your lunch break, a Dieppe Ville d’Art et d’Histoire guide reveals a moment in the history of Dieppe. At the end of the tour (30 minutes), to extend your conversation with the guide, tea or coffee from the thermos is offered to you!

Iniciada bajo el reinado de Ricardo Cœur de Lion, la iglesia Saint-Jacques se terminó de construir en la época de las grandes exploraciones. Desde sus arbotantes medievales hasta su fascinante friso esculpido que representa los pueblos encontrados por los navegantes renacentistas de Dieppe, tómese media hora para descubrir la historia de este edificio.

? El principio de las visitas exprés: durante la pausa para comer, un guía de Dieppe Ville d’Art et d’Histoire le descubrirá un momento de la historia de Dieppe. Al final de la visita (30 minutos) y para prolongar las conversaciones con el guía, ¡se ofrece té o café del termo!

Die Bauarbeiten an der Kirche Saint-Jacques begannen unter Richard C?ur de Lion und endeten zur Zeit der großen Entdeckungsreisen. Von ihren mittelalterlichen Strebebögen bis zu ihrem faszinierenden Skulpturenfries, der die Völker darstellt, denen die Seefahrer aus Dieppe in der Renaissance begegneten, können Sie sich in einer halben Stunde in die Geschichte dieses Gebäudes einführen lassen.

? Das Prinzip der Espresso-Touren: Während Ihrer Mittagspause enthüllt Ihnen ein Stadtführer von Dieppe Ville d’Art et d’Histoire einen Moment der Geschichte von Dieppe. Am Ende der Führung (30 Minuten) und zur Verlängerung des Austauschs mit dem Fremdenführer erhalten Sie Tee oder Kaffee aus der Thermoskanne!

Mise à jour le 2023-06-07 par Normandie Tourisme / Attitude Manche