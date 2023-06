Dans le cadre de Jardins ouverts : Contes en forêt à la tombée du jour RDV Parking situé à l’extrémité de la rue Pierre Mendès France Brou-sur-Chantereine, 26 août 2023, Brou-sur-Chantereine.

Dans le cadre de Jardins ouverts : Contes en forêt à la tombée du jour Samedi 26 août, 18h00 RDV Parking situé à l’extrémité de la rue Pierre Mendès France

Des histoires d’arbres et des histoires de bêtes vous seront contées au cours d’une balade sur les sentiers. Entre rêve et réalité, vous explorerez le cœur des hommes et aussi le chant des étoiles, en marchant vers la nuit. Enfin, vos cinq sens en éveil vous serez attentifs à la vie de la forêt lorsque le jour n’est plus.

Prévoir de quoi s’asseoir, apporter un pique nique et de l’eau, une protection anti moustiques et anti tiques…et si cela vous rassure, une lampe de poche !

https://www.iledefrance-nature.fr/sortie/dans-le-cadre-de-jardins-ouverts-contes-en-foret-a-la-tombee-du-jour/

RDV Parking situé à l'extrémité de la rue Pierre Mendès France 77177 Brou-sur-Chantereine Brou-sur-Chantereine 77177 Seine-et-Marne Île-de-France

Forêt Contes

Copyright Ariane Guinard