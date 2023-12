Journée à LABOUHEYERE RDV parking Espace Brémontier Arès, 14 mars 2024, Arès.

Arès Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 10:30:00

fin : 2024-03-14

Départ d’Arès en covoiturage à 10h30. Déjeuner dans une auberge landaise a Lüe. Visite de la maison de la photographie des Landes et de la maison des Illustres de Felix Arnaudin à 15h.

Public adulte – 30€/personne..

Départ d’Arès en covoiturage à 10h30. Déjeuner dans une auberge landaise a Lüe. Visite de la maison de la photographie des Landes et de la maison des Illustres de Felix Arnaudin à 15h.

Public adulte – 30€/personne.

Départ d’Arès en covoiturage à 10h30. Déjeuner dans une auberge landaise a Lüe. Visite de la maison de la photographie des Landes et de la maison des Illustres de Felix Arnaudin à 15h.

Public adulte – 30€/personne.

.

RDV parking Espace Brémontier

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-27 par OT Arès