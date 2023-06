Marche pleine conscience RDV parking du stade Chiché, 23 juin 2023, Chiché.

Chiché,Deux-Sèvres

Prenez un temps pour vous en pleine nature. Nadège vous initie pendant cette marche pleine conscience, à l’écoute de soi et de ce qui vous entoure. Préférez une tenue souple et confortable, adaptée à la météo du jour. Aucun autre matériel n’est nécessaire..

2023-06-23 à ; fin : 2023-06-23 . EUR.

RDV parking du stade

Chiché 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Take time out for yourself in nature. During this mindfulness walk, Nadège introduces you to listening to yourself and your surroundings. You’ll need soft, comfortable clothing suited to the day’s weather. No other equipment is required.

Tómese su tiempo en plena naturaleza. Durante este paseo de atención plena, Nadège le iniciará en la escucha de sí mismo y de su entorno. Necesitará ropa suave y cómoda adaptada a las condiciones meteorológicas del día. No es necesario ningún otro equipamiento.

Nehmen Sie sich eine Auszeit für sich selbst inmitten der Natur. Nadège führt Sie während dieses Achtsamkeitsspaziergangs in die Fähigkeit ein, auf sich selbst und Ihre Umgebung zu hören. Bevorzugen Sie weiche und bequeme Kleidung, die dem Wetter des Tages angepasst ist. Es ist keine weitere Ausrüstung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-07 par OT Bocage Bressuirais