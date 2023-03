Balade Nature : Découverte du Vaudobin RDV : parking du site ENS Vaudobin, Hameau du Roc Guêprei Catégories d’Évènement: Guêprei

Balade Nature : Découverte du Vaudobin, 17 juillet 2023, Guêprei
RDV : parking du site ENS Vaudobin, Hameau du Roc

Au cœur de la plaine, un îlot rocheux abrite les paysages sauvages et accidentés du Vaudobin. Aux terrains arides des landes à bruyères succèdent les bois frais des bords du Meillon.

Peut-être y croiserez-vous la Calotte rouge, un curieux fé ?

