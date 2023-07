Les estivales de la Nature : A la découverte de la biodiversité de Saint Léger de Montbrun RDV Parking du restaurant Le Montbrun Saint-Léger-de-Montbrun, 13 juillet 2023, Saint-Léger-de-Montbrun.

Saint-Léger-de-Montbrun,Deux-Sèvres

Le temps d’une matinée, profitez d’une randonnée nature pour vous balader sur la commune de Saint-Léger-de-Montbrun où vous aurez l’occasion d’observer une nature peu ordinaire..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . EUR.

RDV Parking du restaurant Le Montbrun Rue de la Grenouillère

Saint-Léger-de-Montbrun 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Spend a morning on a nature walk in the commune of Saint-Léger-de-Montbrun, where you’ll have the chance to observe some unusual natural wonders.

Pase una mañana recorriendo la naturaleza del municipio de Saint-Léger-de-Montbrun, donde podrá observar una fauna poco común.

Genießen Sie einen Vormittag lang eine Naturwanderung durch die Gemeinde Saint-Léger-de-Montbrun, wo Sie die Gelegenheit haben, eine ungewöhnliche Natur zu beobachten.

