DÉCOUVERTE DU MONDE DES ABEILLES RDV Parking du Quai des Arts Vibraye, 12 juillet 2023, Vibraye.

Vibraye,Sarthe

Découverte d’une ruche et du monde des abeilles et initiation à l’apiculture par M. Perrot, apiculteur. Visite d’une ruche communale à Vibraye. Inscription et réservation à l’OT VBA.

2023-07-12 à ; fin : 2023-07-12 . EUR.

RDV Parking du Quai des Arts

Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire



Discover a beehive and the world of bees, and learn about beekeeping from beekeeper Mr. Perrot. Visit to a communal beehive in Vibraye. Registration and booking at OT VBA

Descubra una colmena y el mundo de las abejas, y aprenda apicultura de la mano del Sr. Perrot, apicultor. Visita a una colmena local en Vibraye. Inscripción y reserva en la Oficina de Turismo de VBA

Entdeckung eines Bienenstocks und der Welt der Bienen sowie Einführung in die Bienenzucht durch den Imker M. Perrot. Besichtigung eines kommunalen Bienenstocks in Vibraye. Anmeldung und Reservierung bei der OT VBA

