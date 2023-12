[Sortie nature] Traces et empreintes au Cap d’Ailly RDV Parking du phare d’Ailly Sainte-Marguerite-sur-Mer Catégories d’Évènement: Sainte-Marguerite-sur-Mer

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 14:00:00

fin : 2024-01-27 16:00:00 Au cours d’une balade découverte au cœur de l’hiver, ponctuée d’observations naturalistes, découvrez les habitants de ce site naturel remarquable. > Réservation obligatoire sur https://www.seinemaritime.fr/ens

Informations (sauf week-end) : Tél. 02 32 81 68 70 ou enslittoral@seinemaritime.fr.

RDV Parking du phare d’Ailly

Sainte-Marguerite-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie

