Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-30 11:00:00

fin : 2023-12-30 . Dernier bain de la marche aquatique et vin chaud offert après la baignade. Les participants peuvent être déguisés. Organisé par Penmarc’h Loisirs .

RDV Parking devant Le Grand Bleu

Penmarch 29760 Finistère Bretagne

