Dans le cadre de Jardins ouverts : Cani et capri-rando, une animation qui a du chien mais qui peut vous rendre chèvre ! RDV Parking de la Forêt régionale de Galluis Frémainville Frémainville Catégories d’Évènement: Frémainville

Val-d'Oise Dans le cadre de Jardins ouverts : Cani et capri-rando, une animation qui a du chien mais qui peut vous rendre chèvre ! RDV Parking de la Forêt régionale de Galluis Frémainville, 27 août 2023, Frémainville. Dans le cadre de Jardins ouverts : Cani et capri-rando, une animation qui a du chien mais qui peut vous rendre chèvre ! Dimanche 27 août, 14h30 RDV Parking de la Forêt régionale de Galluis Comment découvrir la forêt autrement ? Une balade ludique en compagnie des 2 chiens et des 2 chèvres de votre guide ! Votre guide vous présentera ses animaux puis vous partirez avec eux à la découverte de la Forêt régionale de Galluis et du monde merveilleux des arbres.

Chacun pourra à tour de rôle s’initier à la cani-rando ou à la conduite d’une chèvre en balade !

https://www.iledefrance-nature.fr/sortie/dans-le-cadre-de-jardins-ouverts-cani-et-capri-rando-une-animation-qui-a-du-chien-mais-qui-peut-vous-rendre-chevre/ RDV Parking de la Forêt régionale de Galluis 1 Chemin de la Tourelle 95450 Frémainville Frémainville 95450 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.iledefrance-nature.fr/sortie/dans-le-cadre-de-jardins-ouverts-cani-et-capri-rando-une-animation-qui-a-du-chien-mais-qui-peut-vous-rendre-chevre/ »}] [{« link »: « https://www.iledefrance-nature.fr/sortie/dans-le-cadre-de-jardins-ouverts-cani-et-capri-rando-une-animation-qui-a-du-chien-mais-qui-peut-vous-rendre-chevre/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-27T14:30:00+02:00 – 2023-08-27T17:00:00+02:00

2023-08-27T14:30:00+02:00 – 2023-08-27T17:00:00+02:00 aev animation Sandrine LEMAIRE Détails Catégories d’Évènement: Frémainville, Val-d'Oise Autres Lieu RDV Parking de la Forêt régionale de Galluis Adresse 1 Chemin de la Tourelle 95450 Frémainville Ville Frémainville Departement Val-d'Oise Age min 6 Age max 99 Lieu Ville RDV Parking de la Forêt régionale de Galluis Frémainville

RDV Parking de la Forêt régionale de Galluis Frémainville Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fremainville/

Dans le cadre de Jardins ouverts : Cani et capri-rando, une animation qui a du chien mais qui peut vous rendre chèvre ! RDV Parking de la Forêt régionale de Galluis Frémainville 2023-08-27 was last modified: by Dans le cadre de Jardins ouverts : Cani et capri-rando, une animation qui a du chien mais qui peut vous rendre chèvre ! RDV Parking de la Forêt régionale de Galluis Frémainville RDV Parking de la Forêt régionale de Galluis Frémainville 27 août 2023