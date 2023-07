Marches d’été Rdv Parking Athanor Guérande, 2 juillet 2023, Guérande.

Marches d’été 2 juillet – 31 août Rdv Parking Athanor Participation: 3, Participation: 0

L’association les Pieds Salés, organise des marches tout l’été.

→ Elles sont ouvertes aux vacanciers, ainsi qu’aux personnes désirant découvrir la presqu’île Guérandaise et la Brière.

◊ Distance à parcourir : 15 km.Trajet Athanor point de départ en voiture maxi : 20 minutes. Temps moyen de la randonnée 3 h 30, allure de déplacement 5 km/h environ.

◊ Rendez-vous au parking Athanor à Guérande. Nb : Les lieux de randonnée, susceptibles de modification, sont notés sur le calendrier à titre indicatif.

→ Pour tout renseignement appeler le responsable calendrier : 06 51 55 96 98

A noter : Bonnes chaussures de marche conseillées….et bouteille d’eau.

Certaines zones sensibles étant traversées, nos amis les chiens sont interdits.

Rdv Parking Athanor Avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 89 84 73 68 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 84 30 83 60 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/marches-d-ete-guerande.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T07:50:00+02:00 – 2023-07-02T11:30:00+02:00

2023-08-31T07:50:00+02:00 – 2023-08-31T11:30:00+02:00

NATURE SPORTRANDONEE