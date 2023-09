Cet évènement est passé Animation d’escrime de spectacle sur l’histoire des fontaines de Fontenay-sous-Bois. RDV Parc de l’Hôtel de ville de Fontenay-sous-bois Fontenay-sous-Bois Catégories d’Évènement: Fontenay-sous-Bois

Animation d'escrime de spectacle sur l'histoire des fontaines de Fontenay-sous-Bois. Dimanche 17 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 RDV Parc de l'Hôtel de ville de Fontenay-sous-bois Accès libre À l'occasion des journées européennes du patrimoine, la troupe Damoclès vous propose de découvrir ou redécouvrir l'histoire des fontaines de la Ville.

Au travers d’une animation mêlant anecdotes historiques et combats à l’épée, vous apprendrez d’où la ville tire son nom, et pourquoi ces fontaines ont été sources de conflits depuis le 13ème siècle. La troupe Damoclès vous donne rendez-vous le dimanche 17 septembre, à 14h, 15h et 16h, dans le parc de l’Hôtel de ville, au pied de l’escalier seigneurial, témoin des siècles passés. RDV Parc de l’Hôtel de ville de Fontenay-sous-bois 29 rue de Rosny 94120 Fontenay-sous-bois Fontenay-sous-Bois 94120 Hôtel de Ville Val-de-Marne Île-de-France Parc de l’Hôtel de ville Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T14:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00 Troupe-Damoclès

