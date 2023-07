Sortie Faune & Flore Rdv parc de la Recluse Bourdeaux, 15 août 2023, Bourdeaux.

Bourdeaux,Drôme

Mardi 15 août de 9h30 à 12h30 – Bourdeaux. RDV au parc de la Recluse pour une sortie nature en bord de Roubion et au château..

2023-08-15 09:30:00 fin : 2023-08-15 12:30:00. EUR.

Rdv parc de la Recluse

Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Tuesday August 15, 9:30am to 12:30pm – Bourdeaux. Meet at Parc de la Recluse for a nature outing on the banks of the Roubion and at the château.

Martes 15 de agosto de 9.30 a 12.30 h – Burdeos. Cita en el Parque de la Reclusa para una excursión en plena naturaleza a orillas del Roubion y en el castillo.

Dienstag, 15. August, 9:30 bis 12:30 Uhr – Bourdeaux. Treffpunkt im Parc de la Recluse für einen Ausflug in die Natur am Ufer des Roubion und zum Schloss.

Mise à jour le 2023-07-10 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux