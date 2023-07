Sortie Nature RDV parc de la Cheneraie Gujan-Mestras, 2 septembre 2023, Gujan-Mestras.

Gujan-Mestras,Gironde

« La nuit de la chauve souris ».

Durée : 1h30 à 2h00.

2023-09-02 fin : 2023-09-02 . .

RDV parc de la Cheneraie

Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



« The night of the bat ».

Duration: 1h30 to 2h00

« La noche del murciélago ».

Duración: de 1h30 a 2h00

« Die Nacht der Fledermaus ».

Dauer: 1.30 bis 2.00 Uhr

Mise à jour le 2023-07-12 par OT Gujan-Mestras