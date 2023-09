Cet évènement est passé Armelle Dumoulin – concert solo RDV Parc Chapelle Charbon Paris Catégorie d’Évènement: Paris Armelle Dumoulin – concert solo RDV Parc Chapelle Charbon Paris, 17 septembre 2023, Paris. Armelle Dumoulin – concert solo Dimanche 17 septembre, 17h00 RDV Parc Chapelle Charbon Entrée libre, informations par mail Armelle Dumoulin vient nous présenter les chansons au tendre couteau de son dernier album Brise Vitrail, sorti chez le label Le Furieux en juin 2022.

Virages poétiques, bouquets d’émotions et guitare plutôt sauvage nous feront partager la joyeuse liberté du geste. Le concert d’Armelle Dumoulin s’adosse à la soirée Giguons !* Chapelle Charbon Souvenirs de l’été de La Permanence Chorégraphique Porte de la Chapelle, dont vous pourrez trouver les informations ici. ÊTRE FEMME, FAIRE CORPS est un programme de rencontre entre les pratiques et préoccupations des femmes qui font partie de La Grande Mêlée et de La Permanence Chorégraphique Porte de la Chapelle, dirigée par la chorégraphe Laetitia Angot. RDV Parc Chapelle Charbon 5Z Rue de la Croix Moreau 75018 Paris Paris 75018 Quartier de la Chapelle Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « nuitcheloue@gmail.com »}] [{« link »: « https://leslaaccs.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00 ©Armelle Dumoulin Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu RDV Parc Chapelle Charbon Adresse 5Z Rue de la Croix Moreau 75018 Paris Ville Paris Lieu Ville RDV Parc Chapelle Charbon Paris latitude longitude 48.895616;2.364214

RDV Parc Chapelle Charbon Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/